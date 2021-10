Leiharbeiter in Quarantäne : Wie das Coronavirus aus dem Hochrisikogebiet Rumänien nach Flensburg kommt

Rumänien ist zum Corona-Hotspot in Europa geworden. Das hat direkte Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen in Flensburg.

Flensburg | 2000 Kilometer durch Ungarn, die Slowakei, Tschechien und quer durch Deutschland. Rumänien, so scheint es, ist weit weg. Und doch hat es konkrete Auswirkungen auf Flensburg, dass in Rumänien die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt sind. Das Flensburger Gesundheitsamt hat allein in der vergangenen Woche sieben...

