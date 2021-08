Flensburg : Wie das Bild des schwedischen Künstlers Bertil Sjöberg auf den Museumsberg kam

Eine Spur des Künstlers führt tatsächlich vor die Tore Flensburgs: Sohn Miguel Sjöberg (75) zog nach seinem Berufsleben in der Informationstechnologie von Baden-Württemberg an die Küste.

Flensburg | Unzählige Striche auf weiß-blauem Grund. Einige wenige rote Farbtupfer in der Mitte. So abstrakt ist das Bild „Und der Hahn krähte“ des schwedischen Künstlers Bertil Sjöberg (1914 – 1999), das auf dem Museumsberg hängt. Wie es in die Präsentation abstrakter Kunst nach 1945 fand, ist zunächst nicht ganz klar. Das Museum sammelt schwerpunktmäßig Werke m...

