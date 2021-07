Ex-Drogendealer : Niels Petersen aus Harrislee: Wie aus „Dirrrty“ der Gospel-Rapper „R.E.A.L“ wurde

Im kolumbianischen Knast hat Niels Petersen zu Gott gefunden. In seinen Songs erzählt er seine Lebensgeschichte und will junge Menschen vor dem Leben auf der Straße warnen.

Harrislee | Im Jahr 2008 steht Niels Petersen vor einer großen Rapkarriere. Gemeinsam mit späteren Musikgrößen wie Bonez MC gehört er dem Label Hamburg Crhyme an. „Mein Album Prototyp war damals in den Startlöchern“, erinnert sich Petersen. Der ehemalige Fußballer des ETSV Weiche und Flensburg 08 tritt als „Dirrrty“ auf. Ein Name, der ihm gerecht wird. „Dirrrt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.