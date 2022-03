Ökostrom : Wie Janneby die große Akzeptanz des Windparks erhalten möchte

Mit Neuentwicklungen und Prototypen soll der Bürgerwindpark erweitert werden. Auch eine Ladestation für E-Autos ist geplant.

Janneby | Die Gemeinde Janneby möchte die große Akzeptanz für den Windpark in der Nachbarschaft erhalten. Denn anders als in anderen Gemeinden sorgen die Windkraftanlagen in der Nachbarschaft kaum für Gegenwind – im Gegenteil. 145 Bürgerinnen und Bürger und somit 75 Prozent der Haushalte der 450 Einwohner zählenden Gemeinde sind beteiligt. Und stehen entspreche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.