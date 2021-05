Zeig, dass du noch da bist : Werbefonds in Höhe von 100.000 Euro: Der sh:z hilft von Corona getroffenen Unternehmen

Betriebe erhalten zu jeder Werbebuchung beim sh:z eine zweite, wertgleiche Werbebuchung dazu.

28. Mai 2021, 16:12 Uhr

Flensburg | Dr. Fabian Geyer beschreibt es als großen Neustart. „Jetzt geht es los. Die gebeutelten Unternehmen müssen sich am Markt neu aufstellen und wieder in Erinnerung bringen. Es gilt das Windhund-Prinzip, denn alle starten gleichzeitig“, sagt der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Flensburg – Schleswig – Eckernförde.

Für Betriebe gehe es nun darum, intensiv für sich zu werben, um alte Kunden zu halten und neue zu gewinnen. „Zeig, dass du noch da bist“, heißt deshalb eine gemeinsame Aktion vom Flensburger Tageblatt und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z). Sie stellen einen Werbefonds in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung.

Wir wollen die Betriebe der Region dabei unterstützen, dass sie wieder ihren Platz einnehmen können – und dies möglichst schnell. sh:z-Geschäftsführer Paul Wehberg

Unternehmen, die durch die Corona-Krise nachweislich betroffen sind, können von diesem profitieren, indem sie zu jeder Werbebuchung beim sh:z eine zweite, wertgleiche Werbebuchung dazu erhalten. „Wir wollen die Betriebe der Region dabei unterstützen, dass sie wieder ihren Platz einnehmen können – und dies möglichst schnell“, sagt sh:z-Geschäftsführer Paul Wehberg.

Heimische Unternehmen stünden hierbei im Wettbewerb mit großen, deutschlandweit agierenden Playern, die nach den Corona-Lockerungen bereits mit großen Kampagnen für ihre Produkte werben. „Der Markt hat sich neu sortiert. Jeder hat die gleiche Chance, weil jetzt der rote Start-Button gedrückt wurde.“

Restaurants, Hotels, Friseure sowie weitere betroffene Unternehmen und Kultureinrichtungen aus Schleswig-Holstein können sich ab dem 1. Juni auf seisichtbar.de für Hilfen aus dem Werbefonds bewerben, wenn sie durch die Corona-Maßnahmen gezwungen waren, ihren Betrieb zeitweilig zu schließen.

Leistungen bis Jahresende abrufbar

„Sichtbarkeit entsteht nicht von alleine“, erklärt Helge Schütze vom Stadtmarketing Schleswig. Er gehört gemeinsam mit Wehberg und Geyer dem unabhängigen Gremium an, dass die Bewerbungen alle 14 Tage sichtet und die finanziellen Hilfen für die Betroffenen freigibt.

Als Beispiel: Bucht ein Unternehmen Werbeleistungen in Höhe von 10.000 Euro, verdoppelt der sh:z diesen Betrag. Bewerbungen können bis zum 31. August eingereicht werden, die Leistungen bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.

„50 Prozent bei der Werbung sind immer rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche Hälfte das ist“, dieser legendäre Satz von Henry Ford gilt durch die Aktion nun nicht mehr. „Nun werden 100 Prozent eingesetzt“, so Schütze. Wehberg ergänzt: „Es ist das perfekte Konstrukt.“

Geyer sieht Werbung auch als Informationsbörse, „um potentiellen Kunden zu suggerieren, dass man noch da ist“. „Wirtschaft und Kultur sind das, was das Leben in unserer Region lebenswert macht“, so Schütze.