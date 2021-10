Rüdiger Lucassen : Wer ist der Mann aus Sörup, der AfD-Bundesvorsitzender werden will?

Rüdiger Lucassen ist AfD-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Gegenüber shz.de erzählt er, wie ihn seine Herkunft prägt und welche Verbindungen er heute noch nach Flensburg hat.

Sörup | AfD-Bundeschef Jörg Meuthen hat seinen Rückzug angekündigt, und ein Name wird besonders häufig genannt, wenn es um die Nachfolge geht: Rüdiger Lucassen. Der 70-jährige Bundestagsabgeordnete lebt in der Nähe von Düsseldorf und ist Landesvorsitzender seiner Partei in Nordrhein-Westfalen. Er stammt aber aus Schleswig-Holstein, genauer aus Angeln. Sich...

