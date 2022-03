Dänische Grenze bei Flensburg : Weniger Rückweisungen von ukrainischen Flüchtlingen – Sondergesetz passiert Folketing

Mit einem neuen Sondergesetz sollen ukrainische Flüchtlinge nach Dänemark einreisen können.

Flensburg | Die Anzahl derjenigen Reisenden, denen seitens der dänischen Behörden eine Einreise bzw. Durchreise durch Dänemark verweigert wurde, war in der vergangenen Woche schlagartig angestiegen. Zeitweise wurden der deutschen Bundespolizei am Grenzübergang Harrislee binnen 24 Stunden 70 bis 80 Personen überstellt. In den meisten Fällen handelte es sich um Flü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.