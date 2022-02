Corona-Effekt : Entspannung auf dem Arbeitsmarkt – aber mehr Langzeitarbeitslose in Flensburg

Insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen in Flensburg niedriger als vor Beginn der Corona-Krise. Dennoch ist die Zahl der sozialversicherungspflichten Beschäftigten gesunken.

Flensburg | Die Corona-Pandemie hat in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ihre Spuren hinterlassen. Auf den Arbeitsmarkt trifft dies nur bedingt zu. Trotz Lockdown und Rezession wurden im Dezember 2021 in Flensburg weniger Arbeitslose als noch im Vorkrisenjahr 2019 gezählt. Wurden Ende des vergangenen Jahres in Flensburg 3813 Menschen ohne Job gezählt...

