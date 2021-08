Corona-Hotspot Flensburg : Umfrage: Welche neuen Regeln erwarten die Flensburger vom Corona-Gipfel?

Flensburg verzeichnet am Dienstag die höchste Inzidenz Deutschlands. Drohen der Fördestadt bald neue Einschränkungen? Die Erwartungen an das Bund-Ländertreffen in Berlin gehen auseinander.

Flensburg | Am Tag des Bund-Ländertreffens ist Flensburg trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Inzidenzen. Doch welche Aussagekraft haben die Inzidenzwerte in Zukunft überhaupt noch? Kommt das Ende der kostenfreien Corona-Tests? Und erhalten Geimpfte bald mehr Rechte? Die Erwartungen an den Corona-Gipfel sind in Flensburg unterschiedlich. Das erwartet man im C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.