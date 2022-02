Russland-Ukraine-Konflikt : Benzin und Diesel: Drohen nun neue Rekordpreise an den Flensburger Tankstellen?

Experten gehen davon aus, dass es bei weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und neuen Sanktionen gegen Russland zu einem deutlichen Anstieg des Spritpreises in Deutschland kommen wird.

Flensburg | Die Zuspitzung in der Ukraine-Krise hat am Dienstagmorgen zu einem deutlichen Anstieg des Ölpreises geführt. Brent-Öl aus der Nordsee verteuerte sich zeitweilig um 3,8 Prozent auf 99,00 Dollar pro Barrel (159 Liter). Das ist der höchste Stand seit September 2014. An den Flensburger Tankstellen zeigten sich am Mittag zunächst kaum Auswirkungen. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.