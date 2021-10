Nördlich von Flensburg : Weiter Rätselraten um Spürhunde-Einsatz auf dänischer Autobahn – Ähnlicher Fall bei Esbjerg

Die Autobahn E45 nördlich von Flensburg war am Dienstagmorgen gesperrt. Am Abend folgte ein ähnlicher Fall in der Nähe von Esbjerg.

Flensburg | Es war ein auffälliger Großeinsatz, und die Hintergründe sind nach wie vor unklar. Am Dienstagmorgen war die Autobahn E45 – also die Verlängerung der deutschen A7 in Dänemark – einige Kilometer nördlich von Flensburg für fast eine Stunde gesperrt. Die Polizei suchte die Fahrbahn mit Spürhunden ab. Zu den Hintergründen machen die dänischen Behörden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.