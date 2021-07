Biontech und Johnson & Johnson : Aktiv-Bus bietet offene Impfaktion auf dem Flensburger Südermarkt an

Ein mobiles Impfteam wird in einem Gelenkbus vom Flensburger Unternehmen Aktiv-Bus die Stoffe Biontech und Johnson&Johnson impfen.

Flensburg | Am Montag, 26. Juli, können sich Interessierte in der Zeit von 13 bis 20 Uhr ohne Anmeldung gegen eine Corona-Infektion auf dem Südermarkt impfen lassen. Hierfür steht ein dafür ausgerüsteter Gelenkbus von Aktiv-Bus bereit, in dem mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und von Johnson & Johnson geimpft wird. Weiterlesen: Großer Ansturm bei Corona-...

