Schnee an Heiligabend 2021 : Günstige Wetterprognosen: Weiße Weihnachten in Schleswig-Holstein möglich

Kälte, östliche Winde und eine warme Ostsee könnten für den sogenannten Lake Effekt und Schnee sorgen, erklärt der Meteorologe Sebastian Wache.

Flensburg | Noch ist an Schnee nicht zu denken. 10 Grad und Sonnenschein sorgen in Schleswig-Holstein derzeit für mildes Wetter. Doch ab der kommenden Woche sollen die Temperaturen kontinuierlich nach unten gehen. „Schleswig-Holstein könnte nach elf Jahren mal wieder weiße Weihnachten erleben“, postete der Meteorologe Sebastian Wache am Donnerstag auf Facebook...

