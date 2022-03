Verkaufsoffener Sonntag : Wegfall der Maskenpflicht: In Flensburg darf als erstes ohne Maske geshoppt werden

Während in anderen Städten und Dörfern in Schleswig-Holstein erst am Montag ohne Maske eingekauft werden kann, ist dies in Flensburg bereits am Sonntag möglich.

Flensburg | In Schleswig-Holstein fallen ab dem 3. April fast alle Corona-Beschränkungen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kiel erklärt. „Der letzte Schritt des Stufenplans wird zu Sonntag umgesetzt.“ Unter anderem wird die Maskenpflicht im Einzelhandel abgeschafft. Da in Flensburg am Wochenende ein verkaufsoffe...

