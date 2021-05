Flensburg : Wasserrohrbruch sorgt für mehrtägige Sperrung der Knuthstraße

Die Straße ist vom Burplatz bis zum Nordergraben vollgesperrt.

Flensburg | Am Mittwochmorgen kam die Hiobsbotschaft. Ein Wasserrohr ist in der Knuthstraße in Höhe der Diako gebrochen. „Eine 300 Millimeter Wassertransportleitung in rund zwei Metern Tiefe ist gebrochen“, teilt Stadtwerke-Sprecher Peer Holdensen mit. Warum es dazu kam, ist derzeit noch nicht klar. Die Straße im betroffenen Bereich wird derzeit aufgerissen. D...

