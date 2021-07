Umfrage in der Innenstadt : Nach der Flutkatastrophe: So wollen Flensburger nachhaltiger leben

Es gibt eine Menge Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben. Doch was wird im Alltag davon umgesetzt? shz.de hat nachgefragt.

Flensburg | Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat den Klimawandel noch mehr in den Fokus gerückt. Neben großen Unternehmen und Institutionen werden auch Privatpersonen aufgefordert, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Wir haben uns deshalb in der Flensburger Innenstadt umgehört und nachgehakt, ob und was genau die Leute im Alltag tun, um nachhalti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.