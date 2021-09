Bundestagswahl 2021 : „Er könnte mein Nachbar sein“ – das steckt hinter dem Habeck-Hype in Flensburg

Zum ersten Mal überhaupt hat ein Direktkandidat der Grünen den Wahlkreis 1 gewonnen. Die meisten Stimmen holte Habeck in Flensburg. Wähler und der Sozialpsychologe Harald Welzer erklären, was den Habeck-Hype ausmacht.

Flensburg | Es war gegen 22 Uhr am Sonntagabend, als feststand: Der Grünen-Direktkandidat Robert Habeck wird die CDU-Ära im Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) beenden. In der Stadt Flensburg lag Habeck mit mehr als doppelt so vielen Stimmen vorne und konnte so den Wahlkreis für sich entscheiden. Weiterlesen: Robert Habeck gewinnt Direktmandat: Das Endergebnis i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.