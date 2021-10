Sportlerin aus Wallsbüll : Warum Anke Kehl mit 78 Jahren immer noch Gymnastikkurse gibt

Sport ist ein fester Bestandteil im Leben der 78-jährigen Anke Kehl aus Wallsbüll. Seit 36 Jahren engagiert sie sich im örtlichen Sportverein – und ist für viele eine Wegbegleiterin.

Wallsbüll | Am Montagmorgen, Punkt 9 Uhr, herrscht reges Leben im Dorfgemeinschaftshaus in Wallsbüll. Die Damen der Callanetics-Gruppe wollen fit in die Woche starten. „Zurzeit sind wir rund 13 Aktive“, erzählt deren Trainerin Anke Kehl. Die ursprünglich größere Gruppe sei wegen Krankheiten inzwischen aber etwas geschrumpft. Seit 36 Jahren leitet Anke Kehl die...

