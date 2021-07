Kritik an WarnApp „Nina“ : Politik fordert Sirenen für Katastrophenwarnung in Flensburg

Nach Ende des Kalten Krieges wurden die alten Gefahren- oder Katastrophenanlagen in Flensburg abgebaut und verschrottet.

Flensburg | Als Reaktion auf die Flutkatastrophe in Westdeutschland fordern nun auch die CDU und Linke eine Reaktivierung des Sirenenwarnsystems in Flensburg. Ein entsprechender Antrag soll am 4. August in den Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung eingebracht werden. Weiterlesen: Kein Strom, kein Telefonnetz: FDP für Reaktivierung der Sirenen in Flen...

