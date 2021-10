Jubiläum in Satrup : Exzellenter Ruf: Nordland-Kammerchor feiert 25-jähriges Bestehen

Sie sind 25 Mitglieder und feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Der Nordland-Kammerchor gilt als musikalische Gemeinschaft mit hohem Niveau.

Satrup | Montagabend in der alten Schule in Satrup: Im Saal haben sich 25 Frauen und Männer im Alter zwischen Mitte Zwanzig und 80 Jahre versammelt. Man kennt sich, man mag sich. Die Freude am Chorgesang vereint sie. Am Flügel Jens-Uwe von Rohden. Innerhalb von Sekunden ändert sich seine Miene, eben noch ein Lächeln für ein Chormitglied, nun die volle Konze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.