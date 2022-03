Flensburger Fördeschnack : Von Heldenmut und Zivilcourage: Wo waren sie am Samstag auf dem Nordermarkt?

Die Anteilnahme am Schicksal der Ukrainer ist in diesen Tagen in Flensburg groß – richtig so. Doch auch im Kleinen, vor der eigenen Haustür, ist Zivilcourage immer wieder gefragt.

Flensburg | Der Fördeschnack ist eine wöchentliche Rubrik, die Themen rund um Flensburg aufgreift. In dieser werden aktuelle Ereignisse und Probleme glossierend kommentiert. Corona, Klima, Krieg – die Welt ist aus den Fugen. In der Ukraine stemmen sich mutige Menschen mit bloßen Händen gegen vorrückende Panzer. Mut, den es genauso braucht, um in Russland gegen...

