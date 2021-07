Race across Germany : Von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen in zwei Tagen

75 Radsportler haben sich am Freitagmorgen an der Hafenspitze auf die 1100-Kilometer-Strecke begeben.

Flensburg | 75 Radsportler haben sich am Freitagmorgen an der Flensburger Hafenspitze auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen gemacht. Das „Race Across Germany“ über 1100 Kilometer ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen dieser Art und findet bereits seit 22 Jahren statt. Die Teilnehmer, die im Zwei-Minuten-Takt aufbrachen, wurden von Organisator Dieter ...

