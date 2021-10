Bauarbeiten in Flensburg : Schleswiger Straße, Harrisleer Straße, Hafermarkt: Vollsperrungen ab nächster Woche

Während in der Schleswiger Straße die Brücke instand gesetzt wird, werden Harrisleer Straße, Hafermarkt, Kappelner Straße und Adelbylund neu asphaltiert.

Flensburg | In den kommenden Wochen müssen Autofahrer in Flensburg mit zahlreichen weiteren Verkehrsbehinderungen rechnen. Dies teilt das TBZ in seinem Verkehrsticker mit. Vom 1. bis 3. November muss die Harrisleer Straße zwischen Lornsendamm/Am Katharinenhof und Neustadt (einschließlich Einmündungsbereich) für Fräs- und Asphaltierungsarbeiten jeweils von 17 U...

