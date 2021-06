Glückskinder im Flensburger Volkspark : Neuer Märchen-Skulpturenpfad unter dem Wasserturm

Schneewittchen, Rapunzel und Frau Holle: Am Wasserturm ist ein Pfad mit Märchen-Figuren entstanden. Die Geschichten dazu gibt es als Audios.

Flensburg | Die Figur steht mit dem Rücken zum Betrachter, still und stumm. Sie hat ein purpurrotes Mäntelein an. Ein Männlein im Walde? Aber nein, es ist das Rotkäppchen von den Gebrüdern Grimm. Das wird spätestens dann klar, wenn man sieht, wie sich auf der Vorderseite unter dem bis zum Boden fließenden Umhang der böse Wolf hervorschält. Obwohl, so richtig böse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.