Vocatium Flensburg : Ausbildungsmesse geht in die zweite Runde

Rund 100 Betriebe, Fachschulen und Hochschulen stellen sich online vor.

Flensburg | Die Fachmesse für Ausbildung und Studium „Vocatium Flensburg“ findet coronabedingt in diesem Jahr digital statt. Nach dem Auftakt Ende Mai geht das Format in eine zweite Runde. Am 7. Juni haben Jugendliche aus der Region wieder die Gelegenheit, sich über Ausbildung, Studium, Praktikum und mehr zu informieren. Rund 100 Aussteller stehen von 15 bis 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.