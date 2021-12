Flensburg : Virtueller Adventsmarkt in der Walzenmühle für den guten Zweck

Organisiert wird der Markt, bei dem man noch bis 19. Dezember Bestellungen aufgeben kann, von den zwölf Flensburger Service-Clubs und der Walzenmühle mit ihrem Geschäftsführer Sönke Petersen.

Flensburg | Endspurt beim virtuellen Adventsmarkt in der Walzenmühle. Eine Kundin betritt am Freitagnachmittag das Weinkontor Roberto Gavin in der Neustadt 16. Gezielt steuert sie links am Tresen vorbei, um in der Warenausgabe ihre online erstandenen Weihnachtsgeschenke abzuholen. 400 Euro wandern auf einen Schlag in die Kasse von Jutta Rosenthal. Die Vorsitze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.