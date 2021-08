Flensburg : Nach Unfall am Citti-Park: Vier Schwerverletzte in Kliniken – keine Lebensgefahr

Da der Fahrer offenbar keinen Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, wurde ihm der Führerschein zunächst nicht entzogen. Dem 81-Jährigen droht jedoch ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Flensburg | Nach dem schweren Unfall am Flensburger Citti-Park befinden sich weiter vier Personen im Krankenhaus. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer hatte beim Parken offenbar Gas und Bremse verwechselt. Er erfasste eine Jugendgruppe aus Niedersachsen und kam schließlich in einer Glasfassade zum Stehen. Weiterlesen: Mercedes fährt am Citti-Park in Jugendgruppe: K...

