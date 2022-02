Flensburg : Solidarität mit Ukraine: Friedenskundgebung an der Hafenspitze

Die überparteiliche Europa-Union Flensburg hat anlässlich des Krieges in der Ukraine zu einer Kundgebung aufgerufen.

Flensburg | Ein Mann schwenkt eine überdimensionale Europa-Flagge, andere tragen Schilder mit eindeutigen Botschaften, was sie von Russlands Machthaber Wladimir Putin und seinem Angriff auf die Ukraine halten - an der Hafenspitze haben sich schon vor dem Beginn mehrere hundert Menschen zu einer von der Europa-Union organisierten Kundgebung für den Frieden in Euro...

