Russland-Ukraine-Konflikt : Videoumfrage unter Flensburger Autofahrern: Welche Auswirkungen hat der hohe Benzinpreis

Die Preisanzeigen der Tankstellen verheißen nichts Gutes: Die Benzinpreise sind auf einem Allzeithoch und Besserung ist nicht in Sicht. Was bedeutet das für Autofahrer in ihrem Alltag?

Flensburg | Experten gehen davon aus, dass es bei weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und neuen Sanktionen gegen Russland zu einem deutlichen Anstieg des Spritpreises in Deutschland kommen wird. Bereits jetzt sind Benzin und Diesel teuer. Videoumfrage: Welche Auswirkungen hat der hohe Benzinpreis im Alltag? Weiterlesen: Benzin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.