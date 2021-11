Schlittschuhlaufen in Flensburg : Video: Kurz vor der Eröffnung – So sieht die neue Eisbahn auf der Exe aus

Mit 1100 Quadratmetern eröffnet am Freitag die größte Eis-Arena in SH. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr ist die Vorfreude bei den Betreibern groß. Wir haben uns einen Tag vor der Eröffnung umgeschaut.

Flensburg | Noch ein paar letzte Deko-Arbeiten und dann kann es für Schlittschuh-Fans wieder aufs Eis gehen. Wir werfen einen ersten Blick in das Zelt der Eis-Arena und Ute Johannsen erzählt uns, was die Besucher ab dem 5. November erwartet. Kurz vor der Eröffnung: So sieht die größte Eis-Arena in SH in Flensburg aus Mehr zum Thema: Am Freitag öffnet die ...

