Corona-Proteste in SH : Video: So verlief der „Montagsspaziergang“ in Flensburg

Zum "Spazierengehen" haben sich etwa 120 Menschen am Flensburger ZOB getroffen. Die Polizei begleitete die nicht angemeldete Demonstration mit mehreren Streifenwagen.

Flensburg | Wie in zahlreichen anderen Städten trafen sich auch in Flensburg Menschen zu einem "Abendspaziergang", um gegen eine mögliche Impfpflicht und andere Corona-Maßnahmen zu protestieren. Corona-Proteste: So verlief der "Montagsspaziergang" in Flensburg Mehr zum Thema: Erneute Corona-Demo: Rund 100 „Spaziergänger“ zogen vom Zob zum Rathaus ...

