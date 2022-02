Flensburg und seine Kioske : Video: Im „Down Stairs“ bei Inge gibt es immer noch einen frechen Spruch dazu

Der Kiosk an der St. Jürgentreppe ist wie ihr „viertes Kind". Inge Kommel-Simons ist ein echtes Original. Mit uns schnackt sie über ihren prominentesten Kunden, harte Arbeit und warum sie manchmal auch Therapeutin ist.

Flensburg | Das „Büdchen" wie es in der Nachbarschaft liebevoll genannt wird, ist Kult. Inge Kommel-Simons ist stolz darauf, dass einige Kunden nur wegen ihr zum Einkaufen vorbei kommen. Und die fast 70-jährige Besitzerin könnte wahrscheinlich tagelang über die Geschichten erzählen, die sie in den letzten 13 Jahren im „Down Stairs" erlebt hat: Im "Down Stairs" ...

