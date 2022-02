Hochzeitsboom am 22.2.22 : Video: Schnapszahl sorgt für großen Andrang im Standesamt Flensburg

An diesem historischen Datum hat das Flensburger Standesamt sogar an seinem Schließtag geöffnet. Uns erzählen drei frisch getraute Paare, warum sie sich für diesen Tag entschieden haben.

Flensburg | Mehr Zweien im Datum gibt es erst in 200 Jahren – In Flensburg ist das Standesamt am Schnapszahl-Datum komplett ausgebucht. Für die frisch vermählten Paare ist es „definitiv ein Glückstag": Hochzeitsboom am 22.2.22: Schnapszahl sorgt für großen Andrang im Standesamt Flensburg ...

