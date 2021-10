Café in Flensburg : Video: „Der Kuchen ist himmlisch“ – Das ist das Lieblingscafé der Flensburger

Wer in Flensburg ins Café will, hat die Qual der Wahl. Wir haben uns auf der Straße umgehört und wollten herausfinden, welches Café ihr am liebsten mögt. Den Gewinner haben wir anschließend besucht.

Flensburg | Es gibt unzählige Cafés in Flensburg. Doch welches ist das Beste? Wir haben nach euren Tipps gefragt. Wo es den besten Kaffee und den besten Kuchen gibt, erfahrt ihr im Video. (Spoiler: Das Rührei dort ist toll) "Das Rührei ist toll" - Das ist das Lieblingscafé der Flensburger *Unsere Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ. Welches ist euer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.