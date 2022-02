Handewitt/Kupfermühle : Drogen- und Waffenfunde: Verstärkte Kontrollen der Bundespolizei an der Grenze

Die Bundespolizei hat am Mittwoch mit zahlreichen Kräften Kontrollen an der Grenze zu Dänemark durchgeführt. Dabei wurden neben Rauschgift auch Waffen sichergestellt.

Handewitt/Kupfermühle | Am Mittwochnachmittag hat die Flensburger Bundespolizei mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bundespolizeiabteilung aus Ratzeburg, Beamten der Landespolizei und des Zolls Kontrollstellen in Kupfermühle und auf dem Parkplatz Handewitter Forst eingerichtet. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Dort seien stichprobenartig Fahrzeuge und ...

