Flensburg : Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Nach dem Unfall hat eine unbekannte Person einen Zettel an der Windschutzscheibe einen Zettel hinterlassen – diese wird jetzt gesucht.

Flensburg | Am Samstagmittag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr kam es in Flensburg in der Fördestraße auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Volvo an der Stoßstange hinten links beschädigt. An dem Fahrzeug konnte der Geschädigte einen Zettel mit einem Kennzeichen vorfinden. Die Polizei sucht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.