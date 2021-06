Initiative aus Langballig : Urlaub für Menschen mit Schwerstbehinderung: Verein hat endlich wieder ein zweites Wohnmobil

Nachdem eines der beiden Wohnmobile des Vereins ausgebrannt war, gibt es nun endlich wieder einen barrierefreien Ersatz.

Langballig | Es war ein schwerer Rückschlag, als im Sommer 2017 eines der beiden für Reisen mit schwerstbehinderten Menschen ausgestatteten Wohnmobile durch einen Brand zerstört wurde. Jetzt konnte der Verein „MS-Mobil“ in Langballig endlich das Nachfolgefahrzeug in Betrieb nehmen. Standort in Niederbayern Seinen endgültigen Standort erhält es in der niederb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.