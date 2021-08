Restaurants in Flensburg : Nicht nur Tofu: Die besten Spots für veganes oder vegetarisches Essen

Falafel statt Fleisch – und Hafermilch anstelle von herkömmlicher Kuhmilch. Die Nachfrage ist groß. Wir haben uns in Flensburg umgesehen und ein paar Foodspots für vegane und vegetarische Küche aufgespürt.

Flensburg | Es ist schon lange nicht mehr nur noch ein Trend: vegetarisches und sogar veganes Essen gewinnt immer mehr an Bedeutung und sind, ob Falafel-Bowl oder Chai-Latte, aus vielen Restaurants nicht mehr wegzudenken. „Die veganen Angebote kommen am Besten an“, berichtet beispielsweise eine Mitarbeitern des Lykke Cafés in der Norderstraße. Hier gibt es neben ...

