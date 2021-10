Flensburg : Vandalismus im früheren Karstadt-Parkhaus – Polizei stößt auf Jugendliche

Passanten hatten gegen 19 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil Rauch aus dem Parkhaus aufstieg.

Flensburg | Am Freitagabend haben offenbar mehrere Jugendliche im Parkhaus des früheren Karstadt-Gebäudes in Flensburg randaliert. Die Feuerwehr war zunächst wegen einer auffälligen Rauchentwicklung alarmiert worden, die aufmerksame Passanten gegen 19 Uhr gemeldet hatten. Als die Einsatzkräfte im Parkhaus am Süderhofenden eintrafen, entdeckten sie mehrere Sach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.