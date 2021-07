Lange Schlangen am Campus : Erneuter Anstrum auf Impfaktionen in Flensburg – Astrazeneca bleibt jedoch übrig

An der Hochschule wurden am Mittwoch Moderna und Johnson & Johnson verimpft – mit großem Erfolg. Bei einer anderen Impfaktion wurde auch Astrazeneca angeboten; die Resonanz darauf ist nach wie vor verhalten.

Flensburg | Wer in Flensburg und Umland immer noch kein Impfangebot erhalten hat, kann inzwischen von mehreren offenen Impfterminen profitieren und sogar zwischen verschiedenen Impfstoffen wählen. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch war beim Asana-Testzentrum in Mürwik ein mobiles Impfteam vom Land Schleswig-Holstein im Einsatz und hatte verschiedene Impfs...

