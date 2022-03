Hass und Hetze im Netz : Video: Wie der Handewitter Professor Oliver Niebuhr Hate Speech messbar macht

Hass und Hetze sind ein zunehmendes Problem in Sozialen Medien. An der Universität Sonderburg wird derzeit Hate Speech im Dänischen und im Deutschen untersucht. Nun gibt es erste spannende Ergebnisse.

Sonderburg | „Man muss betonen, dass Schweine deutlich intelligenter sind, als Moslems“. Solche und ähnliche harte Aussagen nutzt Professor Oliver Niebuhr für sein Forschungsprojekt an der Universität in Sonderburg am Institut für Centre for Industrial Electronics. Dabei will er herausfinden, wie der Körper auf Hate Speech reagiert. Mit ersten erstaunlichen Ergebn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.