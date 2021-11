Unfallschwerpunkt in Handewitt : Nach leichter Verzögerung: Ampel an der Kreuzung Haurup-Hoffnung ist in Betrieb

Momentan finden noch Einrichtungs- und Abstimmungsarbeiten an der Ampelanlage statt, sodass es auf der B200 noch zu leichten Verzögerungen im Verkehrsfluss kommen kann.

Haurup-Hoffnung | Nach einer jahrelangen Planungs- und einer sechswöchigen Bauphase konnte am Donnerstag Nachmittag eine der gefährlichsten Kreuzungen in der Gemeinde Handewitt mit der Inbetriebnahme einer neuen Ampelanlage entschärft werden. Weiterlesen: Ersehnte Ampel am Unfallschwerpunkt Haurup-Hoffnung wird bald angeschaltet Erst Anfang Oktober hatten die Bau...

