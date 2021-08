Unfallflucht in Flensburg : Radfahrerin stürzt nach Überholmanöver – Polizei sucht Autofahrer

Ein Autofahrer hatte die Frau überholt und plötzlich gebremst. Die Radfahrerin stürzte – das Auto fuhr davon.

Flensburg | Am Montagmorgen gegen 07.35 Uhr befuhr eine Radfahrerin zunächst die Husumer Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Schleswiger Straße bog sie in diese ein und benutzte dort den rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des dortigen Gasthofes wurde sie von einem Pkw überholt, welcher sich unmittelbar vor sie setzte und aufgrund des stockenden ...

