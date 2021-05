Eggebek : Unfall zwischen Pkw und Traktor: Zwei Tote, darunter ein Kind

Zu der Kollision soll es gekommen sein, als das Traktorgespann auf einen landwirtschaftlichen Betrieb abbiegen wollte.

Eggebek | Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag in Eggebek zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der Straße Süderfeld kollidierte ein Pkw mit einem Traktorgespann. Der Unfall geschah gegen 13 Uhr. Nach ersten Information war der Fahrer eines Traktorgespanns aus Eggebek kommend in Richtung Kleinjörl unterwegs, als dieser nach links au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.