Flensburg : Unfall mit Fahrrad an der Husumer Straße: Polizei sucht Autofahrer

Der Radfahrer fuhr weiter und bemerkte erst später, dass sein Fahrrad kaputt und seine Schulter verletzt war.

Flensburg | Nach einem Unfall an der Einmündung der Straße „Zur Bleiche“ in die Husumer Straße sucht die Polizei nun den Fahrer eines schwarzen Pkw. Ein 53-jähriger Radfahrer war aus Richtung Weiche kommend in die Flensburger Innenstadt unterwegs. An der Ampel „Zur Bleiche“ übersah ihn offenbar ein Autofahrer, der ebenfalls aus Richtung Weiche kam und in das G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.