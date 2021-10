Flensburg : Zusammenstoß mit Linienbus am Südermarkt: Fahrradfahrer verletzt

Zahlreiche Passanten sahen die dramatische Szene am Südermarkt: Ein Radfahrer prallte mitten in der Flensburger Innenstadt gegen einen Linienbus.

Flensburg | Großes Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall am Südermarkt: Obwohl er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammenprallte, erlitt er nur leichte Blessuren. Der Mann war auf seinem Fahrrad aus der Friesischen Straße kommend in Richtung Angelburger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Dr.-Todsen-...

