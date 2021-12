Fahrerflucht in Flensburg : Unfall im Wilhelminental: Polizei sucht Fahrerin eines angefahrenen Autos

Nach dem Spiel der SG Flensburg-Handewitt kam es am 12. Dezember zu einem Verkehrsunfall im Wilhelminental. Nun sucht die Polizei nach einer Unfallbeteiligten.

Flensburg | Am Sonntagabend, 12. Dezember, ereignete sich nach Informationen der Polizei in Flensburg am Wilhelminental ein Verkehrsunfall. Laut Mitteilung fuhr eine Autofahrerin gegen 17.55 Uhr aus dem Wilhelminental in Richtung Husumer Straße. Vor ihr fuhren zwei weitere Autos. Vor der Ampel Husumer Straße musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die...

