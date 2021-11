Flensburg : Lkw rammt VW Polo: Unfall sorgt für langen Stau auf der Osttangente

Der Autofahrer musste verletzt in die Notaufnahme eingeliefert werden. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zur B200.

Flensburg | Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lastzug und einem Auto kommt es am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Osttangente. Nach ersten Erkenntnissen waren sowohl der Fahrer des Lastzuges als auch der Autofahrer gegen 7.30 Uhr von der B200 kommend auf der Osttangente in Richtung Eckernförder Landstraße unterwegs. In Höhe der...

