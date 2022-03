Unfall auf der L96 : Handewitt: VW Polo prallt gegen Baum und kippt um – Fahrerin verletzt

Aus ungeklärter Ursache verlor die junge Fahrerin in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto.

Handewitt | Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmittag eine Autofahrerin in Handewitt verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin eines VW Polo aus Richtung Hüllerup kommend auf dem Weg nach Handewitt, als sie gegen 13.15 Uhr in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Bankette geriet. Die junge Fahrerin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.