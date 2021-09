Satrup-Obdrup : VW Polo kollidiert auf der L23 mit Güllewagen: Autofahrerin verletzt

Die Autofahrerin prallte mit ihrem VW Polo beim Überholen mit großer Wucht in das Heck des abbiegenden Traktors.

Satrup | Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin auf der L23 nahe Satrup verletzt worden. Die junge Frau wollte gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Ortsteils Obdrup einen Traktor mit Gülleanhänger überholen, als dieser zum Abbiegen nach links in die Straße zum Mühlenstrom ansetzte. Der Polo prallte mit großer Wucht in das Heck des An...

